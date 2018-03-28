У МНС РФ запевняють, що зниклих безвісти після пожежі у Кемерово немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Останки всіх 64 загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово виявлені, безвісти зниклих немає. Про це заявив заступник голови МНС Росії Владлен Аксьонов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Всього загинуло під час цієї надзвичайної ситуації 64 людини. Інших даних у нас немає. Всіх людей ми знаємо. Безвісти зниклих немає", - сказав він.
Аксьонов підтвердив, що серед загиблих - 41 дитина.
"Сорок одна дитина", - відповів він на відповідне запитання.
За даними обласного департаменту охорони здоров'я, в лікарнях залишаються 14 постраждалих, серед них двоє дітей. Ще 65 осіб, в тому числі 25 дітей, проходять амбулаторне лікування.
Всього в результаті пожежі постраждали 76 осіб, в тому числі 27 дітей.
Пожежа в чотириповерховому торговому центрі "Зимова вишня" сталася 25 березня. Місце займання було на верхньому поверсі, де розташовані кілька кінозалів і дитячі ігрові зони з атракціонами. Пожежа забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Упізнано тіла 27 загиблих.
Сьогодні в Кемерово проходять церемонії прощання з жертвами пожежі. Оголошено всеросійський день жалоби.