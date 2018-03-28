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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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В МЧС РФ уверяют, что пропавших без вести после пожара в Кемерово нет

В МЧС РФ уверяют, что пропавших без вести после пожара в Кемерово нет

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Останки всех 64 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово обнаружены, без вести пропавших нет. Об этом заявил замглавы МЧС России Владлен Аксенов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", - сказал он.

Аксенов подтвердил, что среди погибших - 41 ребенок.

"Сорок один ребенок", - ответил он на соответствующий вопрос.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.

Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара. Объявлен всероссийский день траура.

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