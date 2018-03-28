В МЧС РФ уверяют, что пропавших без вести после пожара в Кемерово нет

"Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет", - сказал он.

Аксенов подтвердил, что среди погибших - 41 ребенок.

"Сорок один ребенок", - ответил он на соответствующий вопрос.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.

Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара. Объявлен всероссийский день траура.