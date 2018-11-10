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У Міжнародний кримінальний суд готують подання щодо російських найманців в Україні та Сирії

У Міжнародний кримінальний суд готують подання щодо російських найманців в Україні та Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Група представників російських "ветеранських організацій" планують просити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідувати таємне розгортання російських найманців для участі в бойових діях в Україні, у Сирії та Африці, передає УНН з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, Кремль вже неодноразово заперечував повідомлення про тисячі російських приватних підрядників, що воюють з урядовими силами в Сирії. За інформацією джерел видання, знайомих з цією місією, під час кампанії у Сирії було вбито більше 100 росіян.

Про звернення російських ветеранських організацій повідомив виданню лідер російської “козацької” організації Євген Шабаєв, який стверджує, що особисто знайомий з десятками людей, які виконують такі завдання.

У листі до прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда буде запропоновано розпочати розслідування щодо набору російських найманців.

“Росіяни борються за кордоном як "добровольці" і без офіційного визнання з боку російського уряду”, — сказав Шабаєв, який, як пише Reuters, колись служив представником однієї з самопроголошених проросійських сепаратистських республік на Донбасі.

Ветерани, деякі з яких близько знайомі з найманцями, в листі стверджують, що вони незадоволені тим фактом, що приватні підрядники діють незаконно і не користуються ніякими соціальними пільгами і не мають захисту.

Кілька сотень делегатів планують обговорити цей документ на форумі 18 листопада в Москві та надіслати наступний день до суду в Гаазі, сказав Шабаєв, додавши, що вони працюють над документом вже кілька місяців.

Автори листа стверджують, що допоможуть в розслідуванні, якщо лише воно буде розпочато. Шабаєв заявив, що деякі колишні російські приватні військові підрядники, які воювали за кордоном, готові дати свідчення, якщо їм запропонують захист.

“Це буде залежати від того, чи Захід дійсно зацікавлений у вивченні ситуації”, — сказав Шабаєв.

За офіційними даними, в Сирії з 2015 року загинув 91 російський військовий, 39 з них — під час аварії військово-транспортного літака в березні цього року. Йдеться тільки про військовослужбовців російської армії. Росіяни, які воюють в Сирії в складі приватних військових компаній, у даній статистиці не значаться.

Як повідомляв УНН, у жовтні СБУ оприлюднило список з 206 найманців ПВК “Вагнера”, які воювали в Україні.

Українські Національні Новини

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