В Международный уголовный суд готовят представление о российских наемниках в Украине и Сирии

Как отмечает издание, Кремль уже неоднократно отрицал сообщения о тысячах российских частных подрядчиков, которые воюют с правительственными силами в Сирии. По информации источников издания, знакомых с этой миссией, во время кампании в Сирии были убиты более 100 россиян.

Об обращении российских ветеранских организаций сообщил изданию лидер российской "казацкой" организации Евгений Шабаев, который утверждает, что лично знаком с десятками людей, которые выполняют такие задачи.

В письме к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда будет предложено начать расследование по набору российских наемников.

"Русские борются за границей как "добровольцы" и без официального признания со стороны российского правительства", - сказал Шабаев, который, как пишет Reuters, когда-то служил представителем одной из самопровозглашенных пророссийских сепаратистских республик на Донбассе.

Ветераны, некоторые из которых близко знакомы с наемниками, в письме утверждают, что они недовольны тем фактом, что частные подрядчики действуют незаконно и не пользуются никакими социальными льготами и не имеют защиты.

Несколько сотен делегатов планируют обсудить этот документ на форуме 18 ноября в Москве и отправить на следующий день в суд в Гааге, сказал Шабаев, добавив, что они работают над документом уже несколько месяцев.

Авторы письма утверждают, что помогут в расследовании, если только оно начнется. Шабаев заявил, что некоторые бывшие российские частные военные подрядчики, воевавшие за рубежом, готовы дать показания, если им предложат защиту.

"Это будет зависеть от того, действительно ли Запад заинтересован в изучении ситуации", - сказал Шабаев.

По официальным данным, в Сирии с 2015 года погиб 91 российский военный, 39 из них - во время аварии военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии. Россияне, воюющие в Сирии в составе частных военных компаний, в данной статистике не значатся.

Как сообщал УНН, в октябре СБУ обнародовало список из 206 наемников ППК "Вагнера", которые воевали в Украине.