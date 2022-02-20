У місті Сомалі внаслідок вибуху в ресторані загинули 15 людей, ще 20 - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Поліція повідомляє, що щонайменше 15 людей загинули після того, як терорист-смертник підірвав жилет з вибухівкою в переповненому ресторані під час обіду в Беледвейні, столиці регіону Сомалі Хіран. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Загиблими були переважно цивільні особи, ще 20 людей отримали поранення. Про це повідомив речник поліції Діні Робле Ахмед.
За його словами, вибух завдав великих збитків. Відповідальність на себе взяло екстремістське угруповання «Аш-Шабаб».
Вибух стався на тлі тривалого і часто напруженого виборчого процесу в Сомалі.
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В результаті вибуху в кафе у Станиці Луганській травми отримали 12 людей.