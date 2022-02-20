В городе Сомали в результате взрыва в ресторане погибли 15 человек, ещё 20 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Полиция сообщает, что по меньшей мере 15 человек погибли после того, как террорист-смертник взорвал жилет со взрывчаткой в переполненном ресторане во время обеда в Беледвейне, столице региона Сомали Хиран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Погибшими были в основном гражданские лица, ещё 20 человек получили ранения. Об этом сообщил представитель полиции Дини Робле Ахмед.
По его словам, взрыв нанёс большой ущерб. Ответственность на себя взяла экстремистская группировка "Аш-Шабаб".
Взрыв произошел на фоне длительного и часто напряженного избирательного процесса в Сомали.
Напомним
В результате взрыва в кафе в Станице Луганской травмы получили 12 человек.