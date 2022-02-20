В городе Сомали в результате взрыва в ресторане погибли 15 человек, ещё 20 - ранены

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15 марта, 19:03 • 98611 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127910 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115649 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109862 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100667 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97081 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Полиция сообщает, что по меньшей мере 15 человек погибли после того, как террорист-смертник взорвал жилет со взрывчаткой в переполненном ресторане во время обеда в Беледвейне, столице региона Сомали Хиран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Погибшими были в основном гражданские лица, ещё 20 человек получили ранения. Об этом сообщил представитель полиции Дини Робле Ахмед.

По его словам, взрыв нанёс большой ущерб. Ответственность на себя взяла экстремистская группировка "Аш-Шабаб".

Взрыв произошел на фоне длительного и часто напряженного избирательного процесса в Сомали.

Напомним

В результате взрыва в кафе в Станице Луганской травмы получили 12 человек.

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