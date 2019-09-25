У мисливських угіддях на Львівщині провели вакцинацію диких тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У мисливських угіддях державного підприємства "Рава-Руське лісове господарство" провели вакцинацію диких м'ясоїдних тварин, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Відповідна комісія провела розкладання вакцини "Орісвак" в кількості 25 доз для проведення вакцинації диких м’ясоїдних тварин в єгерському обході біля села Віжомля.
Ця вакцинація проводиться, як зазначається, з метою профілактики сказу.
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Нагадаємо, у Коктебелі та у Сімферопольському районі окупованого Криму ввели карантин через сказ тварин.