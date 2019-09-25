У Криму ввели карантин через сказ тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Коктебелі і у Сімферопольському районі окупованого Криму ввели карантин через сказ тварин. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
"На набережній Коктебеля ввели карантин через знайдений труп скаженої лисиці, а в селі Мирне Сімферопольського району Криму - через сказ кішки. В указі йдеться, що карантин встановили "до закінчення двох місяців з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ за умови виконання протиепізоотичних і профілактичних заходів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що карантин встановлений на перетині вулиць Гріна, Шершньова, Перемоги та Набережній Коктебеля, а також в селі Мирне Сімферопольського району окупованого Криму.
Нагадаємо, у Миргороді ввели карантин через скажену лисицю.