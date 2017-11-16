У міськраді Миколаєва сталися сутички після запаленої "димовухи"

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Група людей здійснили спробу заблокувати роботу сесії Миколаївської міської ради, під час якої один із присутніх запалив димову шашку. Після цього почались протистояння між патрульними поліцейськими та активістами, у результаті правоохоронці затримали двох чоловіків і відкрили кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

Попередньо встановлено, що група громадян заблокувала трибуну з вимогою надати їм слово та розпустити міськраду. У цей час до поліції надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху, тому правоохоронці розпочали евакуацію людей.

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Один із присутніх запалив димову шашку у приміщенні сесійної зали та почались протистояння між патрульними поліцейськими, які припиняли протиправні дійства, та активістами.

У результаті чоловік, який перешкоджав працівникам поліції виконувати свої професійні обов’язки, був доставлений до Центрального відділу поліції.

Ще одного громадянина, який блокував трибуну та вчиняв хуліганські дії, також доставлено до поліції.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Після ретельного обстеження службових приміщень та прилеглої до будівлі Миколаївської міської ради території, пристроїв або предметів, що могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян, виявлено не було.

Наразі інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Встановлюється особа, причетна до скоєння злочину.

Нагадаємо, під час сесії з міськради Миколаєва евакуювали людей через загрозу вибуху. Сесія міськради Миколаєва продовжилася після перевірки на вибухівку.

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