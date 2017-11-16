В горсовете Николаева произошли столкновения после поджога "дымовухи"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Группа людей предприняла попытку заблокировать работу сессии Николаевского городского совета, во время которой один из присутствующих зажег дымовую шашку. После этого начались противостояния между патрульными полицейскими и активистами, в результате правоохранители задержали двух мужчин и открыли уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
Предварительно установлено, что группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года в полицию поступило почти 600 сообщений о минировании объектов
Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала и начались противостояния между патрульными полицейскими, которые прекращали противоправные действия, и активистами.
В результате человек, который препятствовал работникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в Центральный отдел полиции.
Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также доставлен в полицию.
По данному факту следователями начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины, что карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
После тщательного обследования служебных помещений и прилегающей к зданию Николаевского городского совета территории, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.
Сейчас информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.
Напомним, во время сессии из горсовета Николаева эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Сессия горсовета Николаева продолжилось после проверки на взрывчатку.