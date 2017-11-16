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В горсовете Николаева произошли столкновения после поджога "дымовухи"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Группа людей предприняла попытку заблокировать работу сессии Николаевского городского совета, во время которой один из присутствующих зажег дымовую шашку. После этого начались противостояния между патрульными полицейскими и активистами, в результате правоохранители задержали двух мужчин и открыли уголовное производство, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

Предварительно установлено, что группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.

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Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала и начались противостояния между патрульными полицейскими, которые прекращали противоправные действия, и активистами.

В результате человек, который препятствовал работникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в Центральный отдел полиции.

Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также доставлен в полицию.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины, что карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

После тщательного обследования служебных помещений и прилегающей к зданию Николаевского городского совета территории, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

Сейчас информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

Напомним, во время сессии из горсовета Николаева эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Сессия горсовета Николаева продолжилось после проверки на взрывчатку.

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