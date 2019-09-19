У міській раді Львова хочуть зменшити кількість депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міський голова Львова Андрій Садовий озвучив пропозицію — для наступної каденції зменшити кількість депутатів міської ради вдвічі — із 64 до 32. Відтак, відповідну ініціативу про зменшення кількості обранців в органах місцевого самоврядування України повинні пропрацювати та надалі — скерувати органам державної влади на розгляд, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
“Дякую усім депутатам минулих каденцій, які свого часу прийняли мудре рішення — зменшити кількість обранців з 90 до 64. Я думаю, що на часі — наступний крок. Якщо в державі ми мали мудрість зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300, я б дуже хотів, щоб ми у Львові показали приклад, та із 64 зменшили кількість для наступної каденції до 32. Прошу цю пропозицію пропрацювати і скерувати її президенту, керівнику ВР та керівникам фракцій. Буде більше порядку та часу для аналітичної роботи”, — прокоментував Андрій Садовий.
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Міський голова також відзначив, що зараз у міській ратуші триває робота з відновлення та цілковитої реконструкції великої зали для сесійних засідань. Там замінять усі інженерні мережі, встановлять нову систему опалення й кондиціонування, замінять меблі й відновлять історичне розміщення зали та її кольористику.