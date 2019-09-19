В городском совете Львова хотят уменьшить количество депутатов

"Спасибо всем депутатам прошлых каденций, которые в свое время приняли мудрое решение - уменьшить количество избранников с 90 до 64. Я думаю, что ко времени - следующий шаг. Если в государстве мы имели мудрость уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300, я бы очень хотел, чтобы мы во Львове показали пример, и с 64 уменьшили количество для следующей каденции до 32. Прошу это предложение проработать и направить его Президенту, руководителю ВР и руководителям фракций. Будет больше порядка и времени для аналитической работы", - прокомментировал Андрей Садовый.

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Мэр также отметил, что сейчас в городской ратуше продолжается работа по восстановлению и полной реконструкции большого зала для сессионных заседаний. Там заменят все инженерные сети, установят новую систему отопления и кондиционирования, заменят мебель и восстановят историческое размещения залы и ее колористику.