У місіях ООН беруть участь 283 військовослужбовців ЗСУ – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У місіях ООН наразі беруть участь 283 військовослужбовці Збройних сил України. Про це повідомив директор департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Олег Меліхов, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Натепер у місіях ООН беруть участь 283 військовослужбовці ЗС України. Зокрема це національний контингент — 250 (Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго). Національний персонал — 33 (Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (12), Місія ООН у Косово (2), Місія ООН у Республіці Південний Судан (4), Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй (6), Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (1), Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації в Малі (8)", - сказав Меліхов.
Він також зазначив, що за півтора року Україна подвоїла свою військову присутність у Місії НАТО "Рішуча підтримка": з 10 до 21 особи та 2 мінно-пошукових собаки ЗСУ.
"До кінця цього року плануємо заповнити в складі Місії 29 посад (27 військовослужбовців та 2 мінно-пошукових собаки)", - розповів директор департаменту.
Крім того, за словами Меліхова, український інженерний підрозділ продовжує виконувати завдання в Косові, і до кінця цього року його чисельність збільшиться з 40 до 50 осіб.
"Також ми направляємо персонал до тренувальної місії НАТО в Іраку — нині опрацьовуємо внутрішньодержавні процедури. Україна планує долучитися до операції "Морський охоронець". Очікуємо на відповідні рішення Північноатлантичної ради НАТО", - додав Меліхов.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України до 2020 року включно опрацюванню підлягають понад 200 стандартів й інших керівних документів Альянсу з різних питань.