В миссиях ООН участвуют 283 военнослужащих ВСУ – Минобороны

"В настоящее время в миссиях ООН участвуют 283 военнослужащих ВС Украины. В частности это национальный контингент - 250 (Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго). Национальный персонал - 33 (Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12), Миссия ООН в Косово (2), Миссия ООН в Республике Южный Судан (4), Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6), силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1), Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (8)", - сказал Мелихов.

Он также отметил, что за полтора года Украина удвоила свое военное присутствие в миссии НАТО "Решительная поддержка": с 10 до 21 человек и 2 минно-поисковых собак ВСУ.

"До конца этого года планируем заполнить в составе Миссии 29 должностей (27 военнослужащих и 2 минно-поисковых собаки)", - рассказал директор департамента.

Кроме того, по словам Мелихова, украинский инженерное подразделение продолжает выполнять задачи в Косово, и до конца этого года его численность увеличится с 40 до 50 человек.

"Также мы направляем персонал в тренировочной миссии НАТО в Ираке - сейчас прорабатываем внутригосударственные процедуры. Украина планирует присоединиться к операции "Морской охранник". Ожидаем соответствующие решения Североатлантического совета НАТО", - добавил Мелихов.

Напомним, в Министерстве обороны Украины до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам.