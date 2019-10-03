У Міноборони до 2020 року хочуть опрацювати понад 200 стандартів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Міністерстві оборони України до 2020 року включно опрацюванню підлягають понад 200 стандартів й інших керівних документів Альянсу з різних питань. Про це повідомив директор департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Олег Меліхов, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
З його слів, курс України щодо членства в ЄС та НАТО набув конституційної гарантії незворотності. Отже, Україна, як зазначив Меліхов, йде до колективної безпекової "парасолі".
"Свідченням євроатлантичного курсу України є ухвалені документи оборонного планування, які ми опрацьовували разом з іноземними радниками: Стратегічний оборонний бюлетень, Закон України "Про національну безпеку України", нова конституційна норма.
Відтак на період до 2020 року включно опрацюванню підлягають понад 200 стандартів й інших керівних документів Альянсу з різних питань. Зокрема оборонного планування, застосування видів і родів ЗС України, логістики, розвідки, військової поліції, медзабезпечення, професіоналізації війська тощо", - сказав Меліхов.
Водночас, він зазначив, що достатній рівень для вступу в Альянс, впровадження стандартів НАТО і розвитку оборонних спроможностей чітко не визначено.
"Головна практична мета стандартизації — оперативна й технічна сумісність управлінських, бойових, розвідувальних, забезпечувальних та інших органів і систем", - резюмував директор департаменту.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у ЗСУ з 2020 року має розпочатися впровадження стандартів НАТО.
Додамо, раніше у НАТО назвали 2019 рік вирішальним для України.