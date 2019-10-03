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В Минобороны до 2020 года хотят обработать более 200 стандартов НАТО

Киев • УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Министерстве обороны Украины до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. Об этом сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Олег Мелихов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минобороны до 2020 года хотят обработать более 200 стандартов НАТО

По его словам, курс Украины относительно членства в ЕС и НАТО приобрел конституционную гарантию необратимости. Итак, Украина, как отметил Мелихов, идет к коллективной безопасности "зонта".

"Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования, которые мы разрабатывали вместе с иностранными советниками: Стратегический оборонный бюллетень, Закон Украины "О национальной безопасности Украины", новая конституционная норма.

Поэтому на период до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. В частности оборонного планирования, применения видов и родов ВС Украины, логистики, разведки, военной полиции, медобеспечения, профессионализации войска и т.д.", - сказал Мелихов.

Вместе с тем, он отметил, что достаточный уровень для вступления в Альянс, внедрение стандартов НАТО и развития оборонных возможностей четко не определен.

"Главная практическая цель стандартизации - оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем", - резюмировал директор департамента.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ВСУ с 2020 года должно начаться внедрение стандартов НАТО.

Добавим, ранее в НАТО назвали 2019 год решающим для Украины.

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