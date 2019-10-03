В Минобороны до 2020 года хотят обработать более 200 стандартов НАТО

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Министерстве обороны Украины до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. Об этом сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Олег Мелихов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.