В Минобороны до 2020 года хотят обработать более 200 стандартов НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Министерстве обороны Украины до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. Об этом сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Олег Мелихов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
По его словам, курс Украины относительно членства в ЕС и НАТО приобрел конституционную гарантию необратимости. Итак, Украина, как отметил Мелихов, идет к коллективной безопасности "зонта".
"Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования, которые мы разрабатывали вместе с иностранными советниками: Стратегический оборонный бюллетень, Закон Украины "О национальной безопасности Украины", новая конституционная норма.
Поэтому на период до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. В частности оборонного планирования, применения видов и родов ВС Украины, логистики, разведки, военной полиции, медобеспечения, профессионализации войска и т.д.", - сказал Мелихов.
Вместе с тем, он отметил, что достаточный уровень для вступления в Альянс, внедрение стандартов НАТО и развития оборонных возможностей четко не определен.
"Главная практическая цель стандартизации - оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем", - резюмировал директор департамента.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ВСУ с 2020 года должно начаться внедрение стандартов НАТО.
Добавим, ранее в НАТО назвали 2019 год решающим для Украины.