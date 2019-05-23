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У НАТО назвали 2019 рік вирішальним для України

У НАТО назвали 2019 рік вирішальним для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Поточний рік буде вирішальний для України включно із оборонним сектором. Про це сказав під час конференції у Києві голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінніков, передає кореспондент УНН.

“З точки зору НАТО ухвалення закону про національну безпеку у червні 2018 року було ключовим кроком для наближення України до євроатлантичних стандартів та принципів. Ми закликаємо Україну зосередитись на повній реалізації цього закону (про нацбезпеку — ред.) включно з вчасним впровадженням реалізації подальшого вторинного законодавства”, — сказав Вінніков.

З його слів, за останні 5 років основним завданням радників НАТО в Україні було надання підтримки інституціям у розробці і реалізації стратегічних документів.

“Щодо майбутнього — я впевнений, що рік буде вирішальний для України включно із оборонним сектором. Це буде нова сторінка в історії України. Важливо щоб Україна не втратила цей імпульс реформ, адже НАТО і країни НАТО підтримують цей активний рух і ці процесси”, — додав дипломат.

Нагадаємо, для України пріоритетним є ухвалення, після закону про національну безпеку, закону про новий комітет з контролю, закону про Службу безпеки України, про оперативно-розшукову роботу, про охорону державної таємниці і про реформування оборонної промисловості і процесу оборонних закупівель.

Українські Національні Новини

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