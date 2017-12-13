У Мін'юсті заявляють, що менше 1,5% тих, хто перебуває на обліку в системі пробації, скоїли повторні правопорушення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За перший рік повноцінного функціонування системи пробації лише 1,44% осіб, які стоять на обліку в цій системі, скоїли повторні правопорушення. Про це повідомив заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов, пише УНН.
2017 рік фактично, став першим роком повноцінного функціонування системи пробації.
“2017-го року створено 499 уповноважених органів з питань пробації та 6 управлінь пробації в міжрегіональних управліннях, також на сьогодні функціонує вже 12 центрів ювенальної пробації, які були відкритими за підтримки уряду Канади. Впродовж 2017 року вчинили повторне кримінальне правопорушення під час проходження пробації 1542 особи, що складає 1,44% від загальної кількості осіб, які перебували на обліку в органах пробації”, — наголосив заступник Міністра юстиції України.
Окрім цього, за словами Дениса Чернишова, у жовтні Міністерством юстиції отримано перший повний пакет документів стосовно реалізації державно-приватного партнерства у Львові від потенційного приватного інвестора щодо реалізації проекту “ДПП Львів” з будівництва нового слідчого ізолятора з лікарняним закладом на 130 місць.
Нагадаємо, у ВР зареєстровано законопроект “Про пенітенціарну систему” основною метою якого є оптимізації структури пенітенціарної системи.
Як повідомляв УНН, ЗУ “Про пробацію” почав діяти у серпні 2015 року. З того часу в Україні були створені пробаційні центри. Основна мета системи пробації це застосування до правопорушників соціально-виховних заходів без позбавлення волі.