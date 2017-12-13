В Минюсте заявляют, что менее 1,5% тех, кто состоит на учете в системе пробации, совершили повторные правонарушения

2017 фактически стал первым годом полноценного функционирования системы пробации.

“2017-го года создано 499 уполномоченных органов по вопросам пробации и 6 управлений пробации в межрегиональных управлениях, также на сегодня функционирует уже 12 центров ювенальной пробации, которые были открытыми при поддержке правительства Канады. В течение 2017 совершили повторное уголовное правонарушение при прохождении пробации 1542 человека, что составляет 1,44% от общего количества лиц, состоящих на учете в органах пробации”, — подчеркнул заместитель Министра юстиции Украины.

Кроме этого, по словам Дениса Чернышева, в октябре Министерством юстиции получен первый полный пакет документов по реализации государственно-частного партнерства во Львове от потенциального частного инвестора по реализации проекта “ГЧП Львов” по строительству нового следственного изолятора с больничным учреждением на 130 мест.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект “О пенитенциарной системе” основной целью которого является оптимизации структуры пенитенциарной системы.

Как сообщал УНН, ЗУ “О пробации” начал действовать в августе 2015 года. С тех пор в Украине были созданы пробационные центры. Основная цель системы пробации это применение к правонарушителям социально-воспитательных мероприятий без лишения свободы.