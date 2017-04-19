У Мін'юсті зареєстрували нову інструкцію щодо боротьби з АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 року №111 “Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней” зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 29 березня 2017 року під номером 432/30300. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Як зазначив директор департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби Борис Кобаль, зараз документ проходить процедуру оприлюднення. І з моменту його оприлюднення, попередній наказ Мінагрополітики від 5 березня 2014 року № 81 “Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней” (реєстраційний номер у Мін’юсті № 363/25140 від 21 березня 2014 року) втратить чинність.
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За словами директора департаменту, епізоотична ситуація щодо АЧС на території України залишається напруженою. А стара інструкція, яка регламентувала правила локалізації спалахів АЧС, уже не відповідала потребам часу та потребувала актуалізації.
“Це дуже важливий документ як в частині приведення вітчизняного законодавства у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу, так і в частині застосування нових важелів впливу для вжиття більш дієвих заходів у боротьбі з АЧС”, — зазначив Б.Кобаль.
Він наголосив, що затверджена інструкція дає нові визначення процесам, які відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС.
“Як тільки інструкція набере чинності, наші спеціалісти всіх рівнів забезпечать її виконання”, — підсумував Б.Кобаль.
Нагадаємо, на початку лютого голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа повідомив, що діюча сьогодні в Україні інструкція, яка регламентує правила локалізації спалахів АЧС, є застарілою і вимагає спалення здорового поголів’я.
31 березня В.Лапа у коментарі УНН повідомив, що нова інструкція щодо боротьби з АЧС має бути погоджена Мін’юстом у найближчі день-два.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, точкові рішення не допоможуть вирішить проблему АЧС.
Додамо, поголів’я свиней в Україні скоротилося до історичного мінімуму.