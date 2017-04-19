В Минюсте зарегистрировали новую инструкцию по борьбе с АЧС

Как отметил директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Держпродспоживслужбы Борис Кобаль, сейчас документ проходит процедуру обнародования. И с момента его обнародования предыдущий приказ Минагрополитики от 5 марта 2014 № 81 “Об утверждении Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней” (регистрационный номер в Минюсте № 363/25140 от 21 марта 2014) потеряет силу.

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По словам директора департамента, эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины остается напряженной. А старая инструкция, которая регламентировала правила локализации вспышек АЧС, уже не отвечала потребностям времени и требовала актуализации.

“Это очень важный документ как в части приведения отечественного законодательства в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза, так и в части применения новых рычагов влияния для принятия более действенных мер в борьбе с АЧС”, — отметил Б.Кобаль.

Он отметил, что утвержденная инструкция дает новые определения процессам, которые происходят в рамках профилактики и борьбы с АЧС.

“Как только инструкция вступит в силу, наши специалисты всех уровней обеспечат ее выполнения”, — подытожил Б.Кобаль.

Напомним, в начале февраля глава Держпродспоживслужбы Владимир Лапа сообщил, что действующая сегодня в Украине инструкция, регламентирующая правила локализации вспышек АЧС, устарела и требует сжигания здорового поголовья .

31 марта В.Лапа в комментарии УНН сообщил, что новая инструкция по борьбе с АЧС должна быть согласована Минюстом в ближайшие день-два.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, точечные решения не помогут решит проблему АЧС.

Добавим, поголовье свиней в Украине сократилось до исторического минимума.