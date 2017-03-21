У Мін'юсті спростували страйк у Лук'янівському СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Працівники Лук'янівського СІЗО звернулися з колективною заявою до керівництва установи, страйку не було. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак.
"Сьогодні страйку жодного не було. Вони (працівники Лук'янівського СІЗО – ред.) звернулися з колективною заявою до керівника установи з проханням пояснити, чому вони отримали таку мізерну заробітну плату", - сказав Ю.Маслак
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Він зазначив, що відповідно до законодавства працівники пенітенціарної системи взагалі не мають права на страйк.
"Сьогодні була колективна розмова і керівництво СІЗО пообіцяло, що наступного місяця ситуацію хоч якось вони на кілька сотень гривень будуть виправляти", - сказав Ю.Маслак.
За його словами діалог був з 8:00 до 9:00.
"О 9:30 ранку вони всі були на своїх постах", - уточнив він.
Раніше екс-керівник пенітенціарної служби Сергій Старенький на своїй сторінці в Facebook написав, що у Лук'янівському слідчому ізоляторі Києва проходить страйк працівників.