В Минюсте опровергли забастовку в Лукьяновском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Работники Лукьяновского СИЗО обратились с коллективным заявлением к руководству учреждения, забастовки не было. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.
"Сегодня забастовки никакой не было. Они (работники Лукьяновского СИЗО - ред.) обратились с коллективным заявлением к руководителю учреждения с просьбой объяснить, почему они получили такую мизерную заработную плату", - сказал Ю.Маслак
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Он отметил, что в соответствии с законодательством работники пенитенциарной системы вообще не имеют права на забастовку.
"Сегодня была коллективная беседа и руководство СИЗО пообещало, что в следующем месяце ситуацию хоть как-то они на несколько сотен гривен будут исправлять", - сказал Ю.Маслак.
По его словам диалог был с 8:00 до 9:00.
"В 9:30 утра они все были на своих постах", - уточнил он.
Ранее экс-руководитель пенитенциарной службы Сергей Старенький на своей странице в Facebook написал, что в Лукьяновском следственном изоляторе Киева проходит забастовка работников.