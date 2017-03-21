В Минюсте опровергли забастовку в Лукьяновском СИЗО

"Сегодня забастовки никакой не было. Они (работники Лукьяновского СИЗО - ред.) обратились с коллективным заявлением к руководителю учреждения с просьбой объяснить, почему они получили такую ​​мизерную заработную плату", - сказал Ю.Маслак

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Он отметил, что в соответствии с законодательством работники пенитенциарной системы вообще не имеют права на забастовку.

"Сегодня была коллективная беседа и руководство СИЗО пообещало, что в следующем месяце ситуацию хоть как-то они на несколько сотен гривен будут исправлять", - сказал Ю.Маслак.

По его словам диалог был с 8:00 до 9:00.

"В 9:30 утра они все были на своих постах", - уточнил он.

Ранее экс-руководитель пенитенциарной службы Сергей Старенький на своей странице в Facebook написал, что в Лукьяновском следственном изоляторе Киева проходит забастовка работников.