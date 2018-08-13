У Мін’юсті розповіли, коли ЄСПЛ може розглянути позови проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко розраховує, що Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) почне розглядати позови Києва проти Росії через Крим і Донбас наприкінці цього року або на початку наступного. Про це з посиланням на “Радіо Свобода” передає УНН.
Міністр пояснив, що ЄСПЛ повинен визначитися з процесуальним графіком слухань.
“Ми дуже розраховуємо, що слухання розпочнуться хоча б до кінця цього року, максимум — на початку наступного”, — сказав міністр.
Петренко нагадав, що ЄСПЛ об’єднав п’ять заяв у три справи.
“Тобто є одна велика справа щодо Криму, що об’єднує дві наші заяви; є одна велика справа щодо Донбасу, що об’єднує дві наших заяви; і окрему справу щодо дітей, яких викрали і потім повернули на територію України. Щодо Криму й Донбасу суд офіційно підтвердив, що справи передані на розгляд Великої палати”, — додав міністр.
Після початку розгляду позовів суд повинен дослідити велику кількість доказів у режимі судових засідань і допитати всіх свідків, тому, за прогнозом Петренка, процес буде тривалим.
Нагадаємо, до Європейського суду з прав людини направлено міждержавну заяву України, яка стосується українських політв’язнів.
Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини об’єднав чотири міждержавні заяви України проти РФ щодо Донбасу та Криму у дві великі справи.