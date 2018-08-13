У Мін’юсті розповіли, коли ЄСПЛ може розглянути позови проти Росії

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко розраховує, що Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) почне розглядати позови Києва проти Росії через Крим і Донбас наприкінці цього року або на початку наступного. Про це з посиланням на “Радіо Свобода” передає УНН.