В Минюсте рассказали, когда ЕСПЧ может рассмотреть иски против России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко рассчитывает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начнет рассматривать иски Киева против России из-за Крыма и Донбасса в конце этого года или в начале следующего. Об этом со ссылкой на "Радио Свобода" передает УНН.
Министр пояснил, что ЕСПЧ должен определиться с процессуальным графиком слушаний.
"Мы очень рассчитываем, что слушания начнутся хотя бы до конца этого года, максимум - в начале следующего", - сказал министр.
Петренко напомнил, что ЕСПЧ объединил пять заявлений в три дела.
"То есть, одно большое дело по Крыму, объединяющее два наших заявления; есть одно большое дело по Донбассу, объединяющая два наших заявления; и отдельное дело в отношении детей, которых похитили и затем вернули на территорию Украины. По Крыму и Донбассу суд официально подтвердил, что дела переданы на рассмотрение Большой Палаты", - добавил министр.
После начала рассмотрения исков суд должен исследовать большое количество доказательств в режиме судебных заседаний и допросить всех свидетелей, поэтому, по прогнозу Петренко, процесс будет длительным.
Напомним, в Европейский суд по правам человека направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается украинских политзаключенных.
Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против РФ по Донбассу и Крыму в два больших дела.