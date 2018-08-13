В Минюсте рассказали, когда ЕСПЧ может рассмотреть иски против России

Министр пояснил, что ЕСПЧ должен определиться с процессуальным графиком слушаний.

"Мы очень рассчитываем, что слушания начнутся хотя бы до конца этого года, максимум - в начале следующего", - сказал министр.

Петренко напомнил, что ЕСПЧ объединил пять заявлений в три дела.

"То есть, одно большое дело по Крыму, объединяющее два наших заявления; есть одно большое дело по Донбассу, объединяющая два наших заявления; и отдельное дело в отношении детей, которых похитили и затем вернули на территорию Украины. По Крыму и Донбассу суд официально подтвердил, что дела переданы на рассмотрение Большой Палаты", - добавил министр.

После начала рассмотрения исков суд должен исследовать большое количество доказательств в режиме судебных заседаний и допросить всех свидетелей, поэтому, по прогнозу Петренко, процесс будет длительным.

Напомним, в Европейский суд по правам человека направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается украинских политзаключенных.

Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против РФ по Донбассу и Крыму в два больших дела.