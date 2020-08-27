У Мін’юсті пояснили, як дідусю чи бабусі оформити декрет на онуків

“Чи знаєте ви, що у декрет може піти не лише мама? Тато, бабуся або дідусь малюка також мають право піти у відпустку по догляду за дитиною до трьох років. Власним коштом підприємство може надати частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості. На період такої відпустки за працівником зберігається його місце роботи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботодавець не має права відмовити в оформленні декрету чоловікові, бабусі або дідусю.

Для оформлення декрету потрібно:

— Подати роботодавцю заяву на відпустку та копію свідоцтва про народження дитини;

— Якщо у декрет йде тато , роботодавець додатково може попросити довідку з місця роботи мами про те, що вона не пішла у відпустку і не отримує допомогу.

“Мама може припинити свою відпустку та вийти на роботу, а час, що залишився, може використати тато. Для оформлення відпустки татові знадобиться заява, копія свідоцтва про народження дитини та довідка про те, що мама малюка повернулася на роботу”, — додали в міністерстві.

Також наголосили, що батьки немовлят мають право на допомогу при народженні дитини у розмірі 41 280 грн.

“Радимо оформлювати виплати на того з батьків, хто йде в декрет. Держава протягом трьох років сплачує єдиний внесок за отримувача такої допомоги. Отже, період відпустки зараховується мамі або татові у страховий стаж”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Фонд соціального страхування України прийняв до оплати заяви-розрахунки для фінансування допомоги по вагітності та пологах на суму 490,8 млн грн.