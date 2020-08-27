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В Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков

Киев • УНН

 • 172131 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В декретный отпуск по уходу за ребенком может идти не только мама, а и папа, дедушка или бабушка. Для этого нужно предоставить работодателю пакет документов, он не имеет законного права отказать в оформлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В Минюсте объяснили, как дедушке или бабушке оформить декрет на внуков

"Знаете ли вы, что в декрет может уйти не только мама? Папа, бабушка или дедушка малыша также имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. За свой счет предприятие может предоставить частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы большей продолжительности. На период такого отпуска за работником сохраняется его место работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работодатель не имеет права отказать в оформлении декрета мужчине, бабушке или дедушке.

Для оформления декрета нужно:

- Подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка;
- Если в декрет уходит папа, работодатель дополнительно может попросить справку с места работы мамы о том, что она не ушла в отпуск и не получает помощь.

"Мама может прекратить свой отпуск и выйти на работу, а оставшееся время может использовать папа. Для оформления отпуска папе понадобится заявление, копия свидетельства о рождении ребенка и справка о том, что мама малыша вернулась на работу", - добавили в министерстве.

Также отметили, что родители младенцев имеют право на помощь при рождении ребенка в размере 41280 грн.

"Советуем оформлять выплаты на того из родителей, кто идет в декрет. Государство на протяжении трех лет платит единый взнос за получателя такой помощи. Таким образом, период отпуска засчитывается маме или папе в страховой стаж", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле Фонд социального страхования Украины принял к оплате заявления-расчеты для финансирования помощи по беременности и родам в размере 490,8 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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