У Мін'юсті повідомили, коли проведуть конкурс на посади приватних виконавців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство юстиції України готове провести конкурс на посади приватних виконавців у кінці квітня – на початку травня, якщо набереться достатня кількість кандидатів на посади. Про це відповідаючи онлайн на запитання заявив Міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні перша група слухачів (курсу приватних виконавців – ред.) завершила курс навчання",- сказав П.Петренко.
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За його словами Мін'юст чекає від них заявок на складання автоматичного кваліфікаційного іспиту на електронному майданчику.
"Міністерство юстиції готове проводити такі іспити, і якщо буде сформована перша група виходячи з кількості заявок хоча б декількох десятків людей, то в кінці квітня – на початку травня ми проведемо перші публічні автоматичні іспити на зайняття цією професією", - сказав П.Петренко
Разом з тим, за словами П.Петренка передбачається проходження стажування для тих, хто немає досвіду роботи у виконавчій службі, в системі Міністерства юстиції.