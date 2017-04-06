В Минюсте сообщили, когда проведут конкурс на должности частных исполнителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство юстиции Украины готово провести конкурс на должности частных исполнителей в конце апреля - начале мая, если наберется достаточное количество кандидатов на должности. Об этом отвечая онлайн на вопрос заявил Министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день первая группа слушателей (курса частных исполнителей - ред.) завершила курс обучения", - сказал П.Петренко.
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По его словам, Минюст ждет от них заявок на составление автоматического квалификационного экзамена на электронной площадке.
"Министерство юстиции готово проводить такие экзамены, и если будет сформирована первая группа исходя из количества заявок хотя бы нескольких десятков человек, то в конце апреля - начале мая мы проведем первые публичные автоматические экзамены на занятие этой профессией", - сказал П.Петренко.
Вместе с тем, по словам П.Петренко предусматривается прохождение стажировки для тех, кто не имеет опыта работы в исполнительной службе, в системе Министерства юстиции.