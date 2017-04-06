В Минюсте сообщили, когда проведут конкурс на должности частных исполнителей

"На сегодняшний день первая группа слушателей (курса частных исполнителей - ред.) завершила курс обучения", - сказал П.Петренко.

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По его словам, Минюст ждет от них заявок на составление автоматического квалификационного экзамена на электронной площадке.

"Министерство юстиции готово проводить такие экзамены, и если будет сформирована первая группа исходя из количества заявок хотя бы нескольких десятков человек, то в конце апреля - начале мая мы проведем первые публичные автоматические экзамены на занятие этой профессией", - сказал П.Петренко.

Вместе с тем, по словам П.Петренко предусматривается прохождение стажировки для тех, кто не имеет опыта работы в исполнительной службе, в системе Министерства юстиции.