В Минюсте сообщили, когда проведут конкурс на должности частных исполнителей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81001 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112032 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170389 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125364 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122284 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115465 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106296 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107390 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103838 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160837 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Минюсте сообщили, когда проведут конкурс на должности частных исполнителей

В Минюсте сообщили, когда проведут конкурс на должности частных исполнителей

Киев  •  УНН

 • 16275 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство юстиции Украины готово провести конкурс на должности частных исполнителей в конце апреля - начале мая, если наберется достаточное количество кандидатов на должности. Об этом отвечая онлайн на вопрос заявил Министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день первая группа слушателей (курса частных исполнителей - ред.) завершила курс обучения", - сказал П.Петренко.

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По его словам, Минюст ждет от них заявок на составление автоматического квалификационного экзамена на электронной площадке.

"Министерство юстиции готово проводить такие экзамены, и если будет сформирована первая группа исходя из количества заявок хотя бы нескольких десятков человек, то в конце апреля - начале мая мы проведем первые публичные автоматические экзамены на занятие этой профессией", - сказал П.Петренко.

Вместе с тем, по словам П.Петренко предусматривается прохождение стажировки для тех, кто не имеет опыта работы в исполнительной службе, в системе Министерства юстиции.

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