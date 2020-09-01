У Мін'юсті попередили про завершення терміну підключення держреєстраторів до засобу додаткової ідентифікації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У п'ятницю, 4 вересня, спливає термін підключення державних реєстраторів до засобу додаткової ідентифікації під час проведення реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції.
"4 вересня 2020 року спливає термін підключення державних реєстраторів до засобу додаткової ідентифікації під час проведення реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для підключення державного реєстратора до засобу додаткової ідентифікації необхідно звернутись до регіональних філій Державного підприємства "Національні інформаційні системи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з метою ефективного захисту майнових прав громадян і суб’єктів господарювання, відповідним наказом Мін’юсту державних реєстраторів та нотаріусів зобов’язали підключити до засобу додаткової ідентифікації користувача при виконанні реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
"У разі невиконання державними реєстраторами та нотаріусами вказаної вимоги наказу, їхній доступ до реєстру буде блоковано та відновлено лише після підключення", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Мін’юсті обіцяють позбавити держреєстраторів "рейдерських" інструментів.