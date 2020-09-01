В Минюсте предупредили о завершении срока подключения госрегистраторов к средству дополнительной идентификации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В пятницу, 4 сентября, истекает срок подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации при проведении регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции.
"4 сентября 2020 года истекает срок подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации при проведении регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Для подключения государственного регистратора к средству дополнительной идентификации необходимо обратиться в региональные филиалы Государственного предприятия "Национальные информационные системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью эффективной защиты имущественных прав граждан и субъектов хозяйствования, соответствующим приказом Минюста государственных регистраторов и нотариусов обязали подключить к средству дополнительной идентификации пользователя при выполнении регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
"В случае невыполнения государственными регистраторами и нотариусами указанного требования приказа, их доступ к реестру будет блокирован и восстановлен только после подключения", - указано в сообщении.
Напомним, в Минюсте обещают избавить госрегистраторов от "рейдерских" инструментов.