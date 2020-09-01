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В Минюсте предупредили о завершении срока подключения госрегистраторов к средству дополнительной идентификации

Киев • УНН

 • 8320 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В пятницу, 4 сентября, истекает срок подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации при проведении регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции.

В Минюсте предупредили о завершении срока подключения госрегистраторов к средству дополнительной идентификации

"4 сентября 2020 года истекает срок подключения государственных регистраторов к средству дополнительной идентификации при проведении регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Для подключения государственного регистратора к средству дополнительной идентификации необходимо обратиться в региональные филиалы Государственного предприятия "Национальные информационные системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью эффективной защиты имущественных прав граждан и субъектов хозяйствования, соответствующим приказом Минюста государственных регистраторов и нотариусов обязали подключить к средству дополнительной идентификации пользователя при выполнении регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

"В случае невыполнения государственными регистраторами и нотариусами указанного требования приказа, их доступ к реестру будет блокирован и восстановлен только после подключения", - указано в сообщении.

Напомним, в Минюсте обещают избавить госрегистраторов от "рейдерских" инструментов.

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