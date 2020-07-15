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У Мінцифри розробляють Стратегію захисту дітей у цифровому середовищі

У Мінцифри розробляють Стратегію захисту дітей у цифровому середовищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство цифрової трансформації розробляє Національну Стратегію з захисту дітей в цифровому середовищі на період до 2025 року та ініціює громадське обговорення проекту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"Міністерство цифрової трансформації України розробляє Національну Стратегію з захисту дітей в цифровому середовищі на період до 2025 року", - сказано у повідомленні.

Так, у Стратегії приділяється увага безпечності інтернету для дітей; обізнаності дітей щодо можливих ризиків та загроз, які на них чекають; ефективному національному механізму повідомлення, реагування та видалення протиправного контенту, що порушує права дитини, захист персональних даних дітей; ефективності механізмам розслідування злочинів проти дітей, вчинених в мережі інтернет; притягненні до відповідальності за злочини, вчинені в мережі інтернет, від яких постраждали діти; створенню сервісів реабілітації дітей, які постраждали або стали свідками злочинів, скоєних в мережі інтернет, та їхніх родин.

У Мінцифри повідомили, що в рамках громадського обговорення Стратегії чекають на пропозиції та зауваження громадян до 30 липня 2020 року.

Нагадаємо, Україна підтримує Глобальну декларацію про цифрову протидію COVID-19, яку ініціювали Естонія та Сінгапур.

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