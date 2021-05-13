У Мінцифрі пояснили причину збою доступу до штрафів у "Дії"

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"Зараз МВС перепідключає реєстр і переводить "Дію" на нове джерело по штрафам. Через це був збій. Але ті роботи, які можуть вплинути на доступність штрафів в "Дії", заплановані на завтра. І значно вплинути на роботу сервісів вони не повинні. Розробники за всім стежать, але поки проблем не виявлено. Якщо проблема якась і була, вона була короткочасною. Зараз ніяких помилок не виявлено", - розповіли в Мінціфре.

Що було раніше

Сьогодні в додатку "Дія" деякі користувачі зіткнулися зі збоєм: у них була відсутня можливість перевірити наявність штрафів за порушення Правил дорожнього руху.

Доповнення

Нагадаємо, масштабний збій в роботі "Дії" стався 30 квітня.

Тоді в Мінціфри пояснили проблеми в роботі сервісу тим, що стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації.