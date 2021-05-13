В Минцифре пояснили причину сбоя доступа к штрафам в “Дия”
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Приложение “Дия” работало со сбоем, потому что МВД переподключает реестр и переводит "Дия" на новый источник по штрафам. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе Минцифры.
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"Сейчас МВД переподключает реестр и переводит "Дия“ на новый источник по штрафам. Из-за этого был сбой. Но те работы, которые могут повлиять на доступность штрафов в “Дии”, запланированы на завтра. И значительно повлиять на работу сервисов они не должны. Разработчики за всем следят, но пока проблем не обнаружено. Если проблема какая-то и была, она была кратковременной. Сейчас никаких ошибок не обнаружено", — рассказали в Минцифре.
Что было раньше
Сегодня в приложении “Дия” некоторые пользователи столкнулись со сбоем: у них отсутствовала возможность проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.
Дополнение
Напомним, масштабный сбой в работе “Дии” произошел 30 апреля.
Тогда в Минцифры объяснили проблемы в работе сервиса тем, что произошел технический сбой хостинг-провайдера DeNovo на платформе G-Cloud. Программный сбой произошел в технологическом стеке виртуализации.