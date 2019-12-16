У Мінцифри почали вчити пенсіонерів молодіжного сленгу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Міністерстві цифрової трансформації запустили нову рубрику у соціальних мережах. Тепер кожного тижня старшому поколінню будуть пояснювати молодіжні фрази зрозумілими словами. Про це Мінцифри повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У нас – нова рубрика! Часто здається, що ми зі старшим поколінням говоримо різними мовами. Коли вони не розуміють, що то за клята сторіз і кого ви там свайпаєте у Tinder. Ми вирішили – досить! Тепер ми щотижня робитимемо незрозумілі слова – простими. Сьогодні пояснюємо, що таке лол, мем, меседж, месенджер, пост", - написали на сторінці міністерства.
Так, цей словник пропонують показувати батькам, бабусям і дідусям, щоб підвищити рівень їхньої цифрової грамотності.
Слово "лол", наприклад, пояснюють таким чином: "(з англ. гучно регочу): пишіть "лол" у відповідь на смішне повідомлення".
Як раніше повідомляв УНН, у Мінцифри розповіли про впровадження криптовалют та їхній фінмоніторинг.