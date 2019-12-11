У Мінцифрі розповіли про впровадження криптовалют та їх фінмоніторинг

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Відтепер в Україні офіційно існують поняття віртуальних активів, що згодом стануть суб'єктами фінмоніторингу. Регулятором ринку віртуальних активів, згідно з новим законом, стало Міністерство цифрової трансформації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Розвиток віртуальних активів в Україні є одним зі стрижневих напрямів роботи Міністерства цифрової трансформації. Аби успішно впровадити технологію блокчейн та розвивати ринок віртуальних активів в Україні, законодавство України потребувало змін", - йдеться у повідомленні.

Так, 6 грудня на пленарному засіданні Верховна Рада ухвалила закон №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з урахуванням правок Мінцифри.

У міністерстві виділили наступні нововведення:
- Відтепер в Україні офіційно існують поняття віртуальних активів. Віртуальний актив – цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати, і яке може бути використаним для платіжних або інвестиційних цілей.
- Від моменту підписання документу Президентом України віртуальні активи стануть суб'єктами фінмоніторингу.
- Регулятором ринку віртуальних активів, згідно з новим законом, є Міністерство цифрової трансформації.
- Після підписання закону Президентом України Мінцифра має протягом трьох місяців розробити умови ліцензування для тих, хто надаватиме фінансові послуги для віртуальних активів та на основі законодавчих актів розробити алгоритми роботи бізнесу в Україні.

Зазначається, що за новими правилами фінмоніторингу, поріг фінансових транзакцій у вигляді віртуальних активів зріс до 400 тисяч гривень.

Проте, як додають у Мінцифрі, на шляху до створення ринку віртуальних активів ще багато перепон. Адже згідно з новим законом, фінансові установи ризикують наразитися на колосальні штрафи за порушення критеріїв фінмоніторингу.

"Водночас ці критерії визначені доволі розмито. Це призведе до того, що фінансові установи неохоче йтимуть на співпрацю з клієнтами, пов’язану з криптовалютною індустрією. А як результат – це не дасть ринку віртуальних активів розвиватися. Ми працюватимемо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, спільно з НБУ та НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) плануємо розробити чіткі критерії фінмоніторингу, що запобігатимуть накладенню неправомірних штрафів", - повідомили у міністерстві.

Як раніше повідомлялося в УНН, Міністерство цифрової трансформації та міжнародна компанія Binance оголосили про підписання меморандуму щодо формування позиції у встановленні потенційного правового статусу віртуальних активів і валют в Україні.

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