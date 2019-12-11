В Минцифре рассказали о внедрении криптовалют и их финмониторинг

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов, которые впоследствии станут субъектами финансового мониторинга. Регулятором рынка виртуальных активов, согласно новому закону, стало Министерство цифровой трансформации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Развитие виртуальных активов в Украине является одним из стержневых направлений работы Министерства цифровой трансформации. Чтобы успешно внедрить технологию блокчейн и развивать рынок виртуальных активов в Украине, законодательство Украины потребовало изменений", - говорится в сообщении.

Так, 6 декабря на пленарном заседании Верховная Рада приняла закон №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" с учетом поправок Минцифры.

В министерстве выделили следующие нововведения:
- Отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов. Виртуальный актив - цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, и которое может быть использовано для платежных или инвестиционных целей.
- С момента подписания документа Президентом Украины виртуальные активы станут субъектами финансового мониторинга.
- Регулятором рынка виртуальных активов, согласно новому закону, является Министерство цифровой трансформации.
- После подписания закона Президентом Украины в Минцифре должны в течение трех месяцев разработать условия лицензирования для тех, кто будет предоставлять финансовые услуги для виртуальных активов и на основе законодательных актов разработать алгоритмы работы бизнеса в Украине.

Отмечается, что по новым правилам финансового мониторинга, порог финансовых транзакций в виде виртуальных активов вырос до 400 тысяч гривен.

Однако, как добавляют в Минцифре, на пути к созданию рынка виртуальных активов еще много преград. Ведь согласно новому закону, финансовые учреждения рискуют подвергнуться колоссальным штрафам за нарушение критериев финансового мониторинга.

"Вместе с тем эти критерии определены довольно размыто. Это приведет к тому, что финансовые учреждения неохотно будут идти на сотрудничество с клиентами, связанное с криптовалютной индустрией. А как результат - это не даст рынку виртуальных активов развиваться. Мы будем работать над решением этой проблемы. В частности совместно с НБУ и НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) планируем разработать четкие критерии финансового мониторинга, которые будут предотвращать наложение неправомерных штрафов", - сообщили в министерстве.

Как ранее сообщалось в УНН, Министерство цифровой трансформации и международная компания Binance объявили о подписании меморандума по формированию позиции в установлении потенциального правового статуса виртуальных активов и валют в Украине.

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