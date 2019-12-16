В Минцифры начали учить пенсионеров молодежного сленга

"У нас - новая рубрика! Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили - хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова - простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост", - написали на странице министерства.

Так, этот словарь предлагают показывать родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы повысить уровень их цифровой грамотности.

Слово "лол", например, объясняют следующим образом: "(с англ. громко хохочу): пишите "лол" в ответ на смешное сообщение".

Как ранее сообщал УНН, в Минцифры рассказали о внедрении криптовалюты и их финмониторинге.