У Мінсоцполітики заявили, що розбираються із випадками отримання завищених рахунків

За його словами, випадок стосовно платіжок у 8 тисяч стосується будинку, в якому розташована приватна фірма, яка не допускає представників “Київенерго” до своїх лічильників. Він додав, що “космічні платіжки” переважно отримали жителі Києва.

“Складається враження, що громадяни оплачують не тільки своє власне опалення в помешканнях, а ще й цю комерційну фірму...Такі випадки, на жаль, мають місце. По кожному з них розбираються і наші урядовці, і Міністерство регіонального розвитку, і Київська адміністрація, і „Київенерго“ та всі інші зацікавлені структури”, — зазначив міністр.

А.Рева запевнив, що кожен із таких випадків є предметом ретельного розгляду і пообіцяв і в подальшому “гостро реагувати”.