В Минсоцполитики заявили, что разбираются со случаями получения завышенных счетов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Министерстве социальной политики заявили, что разбираются со случаями получения завышенных платежек за коммунальные услуги. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
По его словам, случай в отношении платежек в 8000 касается дома, в котором расположена частная фирма, которая не допускает представителей "Киевэнерго" до своих счетчиков. Он добавил, что "космические платежки" преимущественно получили жители Киева.
"Создается впечатление, что граждане оплачивают не только свое собственное отопление в помещениях, но и эту коммерческую фирму ... Такие случаи, к сожалению, имеют место. По каждому из них разбираются и наши чиновники, и Министерство регионального развития и Киевская администрация, и "Киевэнерго" и все другие заинтересованные структуры ", - отметил министр.
А.Рева заверил, что каждый из таких случаев является предметом тщательного рассмотрения и пообещал и в дальнейшем "остро реагировать".