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Мінсоцполітики на час пандемії запустило ініціативу "Піклуйся про сусідів"

Київ • УНН

 • 11179 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство соціальної політики запустило ініціативу – "Піклуйся про сусідів". Відповідне відеозвернення вони розмістили на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Допомагати можна вже. Озирніться навколо, можливо ваш сусід або сусідка у період карантину потребує допомоги? Ви можете допомогти різними методами: сплатити рахунки за комунальні послуги онлайн, купити продукти та доставити їх, допомогти багатьма іншими способами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні оплатити комунальні послуги власники банківських рахунків зможуть по телефону. Відповідний проект ініціювало Міністерство соціальної політики.

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