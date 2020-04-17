Минсоцполитики на время пандемии запустило инициативу "Заботься о соседях"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министерство социальной политики запустило инициативу - "Заботься о соседях". Соответствующее видеообращение они разместили на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Помогать можно уже. Оглянитесь вокруг, возможно ваш сосед или соседка в период карантина нуждается в помощи? Вы можете помочь разными методами: оплатить счета за коммунальные услуги онлайн, купить продукты и доставить их, помочь многими другими способами", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине оплатить коммунальные услуги владельцы банковских счетов смогут по телефону. Соответствующий проект инициировало Министерство социальной политики.