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У Мінсоцполітики спростували фейк щодо запровадження змін в оформленні гуманітарної допомоги з 1 грудня

У Мінсоцполітики спростували фейк щодо запровадження змін в оформленні гуманітарної допомоги з 1 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністерство соціальної політики України спростувало інформацію про те, що з 1 грудня волонтери для ввезення гуманітарної допомоги змушені будуть подавати додаткові документи, передає УНН.

Цитата

«В мережі шириться багато нарікань на ініціативи Мінсоцполітики щодо регулювання гуманітарної допомоги. Занепокоєння благодійних організацій й громадськості стосуються того регулювання, яке Мінсоцполітики або вже скасувало, або наразі скасовує», - йдеться в повідомленні.

Поширюється інформація, що, начебто, з 1 грудня волонтери для ввезення гуманітарної допомоги змушені будуть подавати додаткові документи: дарчі листи, плани розподілів, листи набувачів, коди УКТЗЕД товарів

«Це не так. Навпаки: зміни в законодавстві, ініційовані Мінсоцполітики, якраз скасовують необхідність для благодійних організацій подавати весь цей стос листів, заяв, і паперів, які вимагалися до війни», - пояснили в Мінсоцполітики.

Доповнення

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги в Україні. Зміни спрямовані на спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги, підвищення її прозорості та забезпечення безпеки.

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