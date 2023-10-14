У Мінсоцполітики спростували фейк щодо запровадження змін в оформленні гуманітарної допомоги з 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністерство соціальної політики України спростувало інформацію про те, що з 1 грудня волонтери для ввезення гуманітарної допомоги змушені будуть подавати додаткові документи, передає УНН.
Цитата
«В мережі шириться багато нарікань на ініціативи Мінсоцполітики щодо регулювання гуманітарної допомоги. Занепокоєння благодійних організацій й громадськості стосуються того регулювання, яке Мінсоцполітики або вже скасувало, або наразі скасовує», - йдеться в повідомленні.
Поширюється інформація, що, начебто, з 1 грудня волонтери для ввезення гуманітарної допомоги змушені будуть подавати додаткові документи: дарчі листи, плани розподілів, листи набувачів, коди УКТЗЕД товарів
«Це не так. Навпаки: зміни в законодавстві, ініційовані Мінсоцполітики, якраз скасовують необхідність для благодійних організацій подавати весь цей стос листів, заяв, і паперів, які вимагалися до війни», - пояснили в Мінсоцполітики.
Доповнення
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги в Україні. Зміни спрямовані на спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги, підвищення її прозорості та забезпечення безпеки.