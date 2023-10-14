В Минсоцполитики опровергли фейк о введении изменений в оформлении гуманитарной помощи с 1 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство социальной политики Украины опровергло информацию о том, что с 1 декабря волонтеры для ввоза гуманитарной помощи вынуждены будут подавать дополнительные документы, передает УНН.
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«В сети распространяется много нареканий на инициативы Минсоцполитики по регулированию гуманитарной помощи. Беспокойство благотворительных организаций и общественности касаются того регулирования, которое Минсоцполитики или уже отменило, или сейчас отменяет», - говорится в сообщении.
Распространяется информация, что, якобы, с 1 декабря волонтеры для ввоза гуманитарной помощи вынуждены будут подавать дополнительные документы: дарственные письма, планы распределений, письма приобретателей, коды УКТВЭД товаров
«Это не так. Наоборот: изменения в законодательстве, инициированные Минсоцполитики, как раз отменяют необходимость для благотворительных организаций подавать всю эту кипу писем, заявлений, и бумаг, которые требовались до войны», - пояснили в Минсоцполитики.
Дополнение
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое меняет правила ввоза и учета гуманитарной помощи в Украине. Изменения направлены на упрощение процедуры ввоза гуманитарной помощи, повышение ее прозрачности и обеспечение безопасности.