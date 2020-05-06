У Мінсоцполітики повідомили про долю програм соцдопомоги після карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Збільшення соцвиплат та надання іншої соціальної підтримки для певних верств населення триватиме на період карантину та 30 днів після його завершення. Про це за підсумками засідання уряду повідомила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
"Всі соціальні програми, які ми сьогодні впровадили, розраховані на період карантину та 30 днів після його відміни", - сказала Лазебна.
Зі слів міністра, за умови, якщо в уряді будуть бачити, що "йде якась негативна тенденція" або необхідно буде посилювати якісь соціальні програми, уряд буде це робити надалі і після карантину.
"Це питання тільки часу і аналізу ситуації", - додала вона.
Нагадаємо, раніше Марина Лазебна повідомила, що у травні у межах підтримки українських пенсіонерів в період економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, відбудеться щорічна індексація пенсій.