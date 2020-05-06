В Минсоцполитики сообщили о судьбе программ соцпомощи после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Увеличение соцвыплат и предоставление другой социальной поддержки для определенных слоев населения будет продолжаться на период карантина и 30 дней после его завершения. Об этом по итогам заседания правительства сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.
"Все социальные программы, которые мы сегодня ввели, рассчитанные на период карантина и 30 дней после его отмены", - сказала Лазебная.
По словам министра, при условии, если в правительстве будут видеть, что "идет какая-то негативная тенденция" или необходимо будет усиливать какие-то социальные программы, правительство будет это делать в дальнейшем и после карантина.
"Это вопрос только времени и анализа ситуации", - добавила она.
Напомним, ранее Марина Лазебная сообщила, что в мае в рамках поддержки украинских пенсионеров в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, состоится ежегодная индексация пенсий.