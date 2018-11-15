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У Мінсоцполітики пообіцяли спростити виплату пенсій переселенців з грудня

У Мінсоцполітики пообіцяли спростити виплату пенсій переселенців з грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики України планує вже з грудня поточного року запустити нову електронну базу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яка дозволить скоротити кількість перевірок одержувачів пенсій переселенцями. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір під час конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

"Десь із грудня-місяця у нас буде запущена нова база внутрішньо переміщених осіб, бо були обмежені можливості програмного забезпечення – це стримувало роботу органів соціального захисту і викликало складнощі в роботі", - зазначив чиновник.

За його словами, після введення такої бази робота органів соцзахисту із ВПО значно спроститься.

"Наше завдання основне, яке ми будемо вирішувати, - це через застосування інформаційних технологій, через застосування взаємообміну з іншими структурами вирішувати питання того, щоб переміщені особи якомога менше підлягали перевіркам і якомога менше мали незручностей із отриманням як пенсій, так і інших соціальних виплат", - додав заступник міністра.

При цьому він додав, що протягом поточного року Мінсоцполітики значно спростило доступ ВПО до пенсій, зокрема - скоротило кількість перевірок, питання обліку переміщених осіб, суттєво змінило механізм самих перевірок, а також скасувало перевірки ВПО на дому.

Нагадаємо, за даними ООН, з 1,7 мільйона пенсіонерів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей лише 400 тисяч, або 37% отримують пенсії в Україні.

Протягом весни-літа внутрішньо переміщені особи скаржились на безпідставне припинення виплат пенсій. В уряді ці "затримки" з виплатами пенсій пояснили зміною та уніфікацією графіку виплати пенсій Пенсійним фондом України.

Наразі Мінсоцполітики розробляє новий порядок забезпечення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та невдовзі оприлюднить свої пропозиції.

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