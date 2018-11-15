У Мінсоцполітики пообіцяли спростити виплату пенсій переселенців з грудня

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики України планує вже з грудня поточного року запустити нову електронну базу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яка дозволить скоротити кількість перевірок одержувачів пенсій переселенцями. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір під час конференції в Києві, передає кореспондент УНН.