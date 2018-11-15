В Минсоцполитики пообещали упростить выплату пенсий переселенцев с декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство социальной политики Украины планирует уже с декабря текущего года запустить новую электронную базу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которая позволит сократить количество проверок получателей пенсий переселенцами. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир во время конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Где-то с декабря-месяца у нас будет запущена новая база внутренне перемещенных лиц, ибо были ограниченные возможности программного обеспечения - это сдерживало работу органов социальной защиты и вызывало сложности в работе", - отметил чиновник.
По его словам, после введения такой базы работа органов соцзащиты с ВПЛ значительно упростится.
"Наша задача главная, которую мы будем решать, - это из-за применения информационных технологий, из-за применения взаимообмена с другими структурами решать вопрос того, чтобы перемещенные лица как можно меньше подлежали проверкам и как можно меньше было неудобств с получением как пенсий, так и других социальных выплат", - добавил замминистра.
При этом он добавил, что в текущем году Минсоцполитики значительно упростило доступ ВПЛ к пенсиям, в частности - сократило количество проверок, вопросы учета перемещенных лиц, существенно изменило механизм самых проверок, а также отменило проверки ВПЛ на дому.
Напомним, по данным ООН, с 1,7 миллиона пенсионеров временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей только 400 тыс., или 37% получают пенсии в Украине.
В течение весны-лета внутренне перемещенные лица жаловались на безосновательное прекращение выплат пенсий. В правительстве эти "задержки" с выплатами пенсий объяснили изменением и унификацией графика выплаты пенсий Пенсионным фондом Украины.
Сейчас Минсоцполитики разрабатывает новый порядок обеспечения социальных выплат внутренне перемещенным лицам и вскоре обнародует свои предложения.