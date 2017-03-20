У Мінсоцполітики підготували новий порядок перевірки нелегальної зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство соціальної політики внесе найближчим часом на розгляд Кабінету міністрів України новий порядок контролю нелегальної зайнятості. Про це в ході засідання Ради регіонального розвитку заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Ми підготували новий порядок здійснення такого контролю (перевірки нелегальної зайнятості – ред.), який в найближчий час буде винесено на розгляд Уряду",- сказав А.Рева
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Він зазначив, що в новому порядку перед органами місцевого самоврядування визначається три основні проблеми, на які необхідно в першу чергу звернути увагу, які стануть підґрунтям для перевірок лише тих роботодавців, які допустили порушення.
"Мова йде щодо подолання явищ неоформлених трудових відносин, виплати зарплати в розмірі меншому ніж мінімальна заробітна плата, заборгованість по виплаті заробітної плати", - зазначив А.Рева.