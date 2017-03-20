В Минсоцполитики подготовили новый порядок проверки нелегальной занятости

"Мы подготовили новый порядок осуществления такого контроля (проверки нелегальной занятости - ред.), Который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение правительства", - сказал А.Рева

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Он отметил, что в новом порядке перед органами местного самоуправления определяется три основные проблемы, на которые необходимо в первую очередь обратить внимание, которые станут основой для проверок только тех работодателей, которые допустили нарушения.

"Речь идет о преодолении явлений неоформленных трудовых отношений, выплаты зарплаты в размере меньшем чем минимальная заработная плата, задолженность по выплате заработной платы", - отметил А.Рева.